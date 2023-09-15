Момент побиття зняли на відео інші учні, які спостерігали за цим процесом.

У Рівненській області вчитель на уроці побив учня. Фізичне покарання вийшло за усі рамки, коли педагог повалив дитину на підлогу та почав бити ногами.

Відео побиття опублікував Instagram-паблік Типове Березне. Зазначається, що "герой" відео - вчитель фізкультури у Хотинській філії. Заступник директора філії Валентина Дудар повідомила, що інцидент стався 14 вересня на перерві між заняттями.

Як пише "Рівне Медіа", до керівництва закладу жодних звернень від учня, інших учасників освітнього процесу та батьків не надходило. Директор усунув від занять фізрука та його замінили іншим викладачем. Продовжується службове розслідування.

"Зараз ми спілкуємося зі свідками, батьками та викладачем із цієї нагоди", - додала Дудар.

У коментарях під роликом користувачі зауважили, що добре знайомі з цим педагогом. Його характеризують як урівноваженого вчителя, який раніше ніколи не дозволяв собі подібного. Інші користувачі зазначають, що зараз діти здатні "довести до ручки" будь-кого.

"Фізрука знаю дуже давно і з найкращої сторони. Щоб вивести цього чоловіка з себе треба школу з ніг на голову перевернути",

"Ні в якому разі не виправдовую дії "вчителя", але це як потрібно допекти, щоб він таке зробив?",

"Він був моїм учителем фізкультури, знаю його лише з гарної сторони. У цій ситуації не виправдовую його, але й добре знаю поведінку сучасних дітей",

- пишуть коментатори.

Подібні скандали

На початку травня в соцмережах спливно відео, на якому 52-річна вчителька англійської мови Ганна Корбин б’ється з семикласником за м’яч в приміщенні школи. Як стало відомо, цьому передував конфлікт. Вчителька не пустила в кабінет дітей з м’ячем, які запізнилися на урок, а на перерві намагалася припинити їхню гру в м’яч, відібравши його. За словами учня, вчителька накинулася на нього, хотіла копнути, і била по руках.

Влітку суд визнав 52-річну вчительку, яка опинилася в епіцентрі скандалу після бійки з учнем в приміщенні школи, винною у булінгу щодо дітей.

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