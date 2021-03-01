Чоловіків помітили поблизу мосту імені Патона.

Київські рятувальники витягли двох чоловіків, які дрейфували Дніпром на крижині, що відкололася.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У понеділок, 1 березня, о 16:10 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, поблизу мосту імені Патона, що у Дніпровському районі столиці, на крижині знаходяться двоє чоловіків.

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До місця виклику було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Співробітники ДСНС врятували чоловіків за допомогою надувного човна. Як з’ясувалось, чоловіки 1991 та 1994 років народження прогулювались по льоду, як раптом крига відкололась.

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Автор: Денис Прядко