Київські рятувальники витягли двох чоловіків, які дрейфували Дніпром на крижині, що відкололася.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
У понеділок, 1 березня, о 16:10 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, поблизу мосту імені Патона, що у Дніпровському районі столиці, на крижині знаходяться двоє чоловіків.
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До місця виклику було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Співробітники ДСНС врятували чоловіків за допомогою надувного човна. Як з’ясувалось, чоловіки 1991 та 1994 років народження прогулювались по льоду, як раптом крига відкололась.
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