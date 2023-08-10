Раніше, після внесення застави, він переховувався на Львівщині, де продовжив вчиняти злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх дітей.

Чоловіка, який у перуці та жіночому вбранні напав на дитину у шкільному туалеті в Києві, засуджено до 10 років позбавлення волі. Як повідомляє Київська міська прокуратура, чоловік вчинив розпусні дії відносно 8-річної дівчинки.

"Прокурором доведено, що у вересні 2021 року обвинувачений, використовуючи перуку та жіноче вбрання, проник до вбиральні однієї зі шкіл в Деснянському районі столиці. Скориставшись відсутністю сторонніх осіб, чоловік вчинив відносно 8-річної школярки розпусні дії", - зазначили у прокуратурі.

Невдовзі чоловіка затримали. Ним виявився 49-річний киянин, раніше судимий за аналогічні злочини.

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Зауважується, що після внесення застави він почав переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у зв’язку з чим був оголошений в розшук.

"Переховуючись на території Львівської області, чоловік продовжив вчиняти злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх дітей. Він був затриманий правоохоронцями одразу після вчинення чергового злочину", - йдеться у повідомленні.

Місцевий суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Так, судом за сукупністю злочинів зловмиснику було призначено остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Крім того, відносно обвинуваченого внесено відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2021 році Національна поліція України заявила про затримання чоловіка, який скоїв розпусні дії стосовно 8-річної дівчинки в одній з київських шкіл.

Поліція з’ясувала, що під час перерви школярка зайшла до вбиральні, в якій перебував чоловік. Залякуючи дитину, він скоїв відносно неї розпусні дії. Крики дівчинки про допомогу почули учні старших класів. Вони намагались затримати чоловіка, але він втік. Поліція затримала зловмисника на Центральному залізничному вокзалі, коли він намагався виїхати з Києва.

Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. На початку вересня того ж року він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої.

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