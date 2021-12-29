Порушників передали під нагляд батьків, але обмежили їхні пересування у вечірній час.

На Прикарпатті троє підлітків 13 та 14 років понівечили сімейний склеп, а потім фотографувалися із черепом покійника. Справу розглянув суд.

Про це повідомляє прокуратура Івано-Франківської області.

Події відбулися у серпні 2021 року у Коломиї. Троє підлітків прийшли на місцеве кладовище, відтягнули бетонну плиту сімейного склепу, відкрили кришку труни та дістали останки померлої людини.

Читайте такожУ Дніпрі школярка вколола у губи косметичну олію - їй зробили вже три операції (відео)Навіть цього підліткам здалося мало. Вони взяли череп покійника та почали робити фото і відео, щоб похизуватися цим у соціальних мережах.

Суд передав порушників під нагляд батьків та заборонив їм виходити з дому ввечері до травня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Кривому Розі Дніпропетровської області підлітки на кладовищі влаштували зйомки для соцмережі Instagram. У мережі повідомили, що влаштувала зйомки компанія, яка часто гуляє кладовищами

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