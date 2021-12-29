Сім’я померлого натрапила на шахраїв, які брали гроші за свої "послуги", але не видавали чек.

У столиці ритуальне бюро вимагало гроші з жінки, у якої помер батько. Зловмисники погрожували повернути тіло в морг.

Про це повідомляє "Сьогодні"

Жертвою шахраїв з ритуального бюро стала киянка Олександра. За словами жінки, скористатися послугами саме цього бюро їй порадили санітари.

Працівники бюро пообіцяли їй, що візьмуть на себе усі клопоти щодо похорону за 21 тисячу гривень. Сім’я заплатила цю суму, але жодного чека не отримала. З цього моменту почалися неприємності.

Читайте такожЖахлива помилка: в Енергодарі працівники моргу переплутали покійників"Ми сплатили без чека 21 тисячу гривень. В результаті за транспорт ми платили готівкою особисто водієві. Ми платили готівкою копачам, що також було сказано, що буде все включено. Нас потім шантажували та вимагали. Невідомо, скільки коштів ще хотіли накрутити, щоб віддати його тіло", - розповіла Олександра.

Коли рідні покійного зібралися на кладовищі, Олександра отримала повідомлення від працівниці бюро з текстом: "Я повертаю померлого в морг".

Жінка зрозуміла, що натрапила на шахраїв та негайно зателефонувала у поліцію. Після втручання правоохоронців тіло вже ж доставили на цвинтар. Однак свідоцтво про поховання сім'я досі не отримала, а працівниця бюро просто зникла. Згодом у конторі заявили, що ця жінка у них взагалі не працювала.

Як повідомляв УНІАН, в Індії оголошений мертвим чоловік раптово "ожив" у морзі. 45-річного електрика Шрікеша Кумара з індійського штату Уттар-Прадеш оголосили мертвим після ДТП. Однак чоловік несподівано почав дихати після ночі, проведеної у морзі.

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