У Миколаєві затримали чотирьох осіб віком від 33-х до 45-ми років, які вимагали у громадянина неіснуючий борг за поставку сільгосппродукції.
Читайте такожНа Чернігівщині колектори поширювали фейкове порно з боржниками (фото)Як повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області, 15 грудня на одній із автозаправних станцій обласного центру фігуранти були затримані поліцейськими під час передачі їм потерпілим частини грошових коштів у сумі 130 тис. грн.
Наразі встановлено, що усі члени злочинного угруповання є мешканцями Миколаєва, до того ж зловмисники позиціонували себе як представники криміналітету та досить відомі у кримінальних колах.
Під час санкціонованих обшуків за місцем їхнього мешкання та в автомобілі поліцейські вилучили грошові кошти, кілька автомобільних номерних знаків, мобільні телефони, а також психотропні речовини.
Слідчі затримали зловмисників у порядку ст. 208 КПК. Наразі за процесуальної підтримки прокуратури їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України «Вимагання, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень…».
Підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу фігурантам у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до 7 років ув’язнення.
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