Друзі відгукуються про чоловіка лише добре, кажуть, що той був веселим і товариським.

Стали відомі деталі про загиблого киянина, який підірвався на гранаті на дитячому майданчику в Києві.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожПобиття стоматологом дітей у Рівному: за лікарку взялася поліція

За словами кореспондента, друзі відгукуються про чоловіка лише добре, кажуть, що той був веселим і товариським. У нього були непрості стосунки з дружиною, а також троє дітей. Ще був старший син, але кілька років тому він трагічно загинув.

Очевидці в коментарі Україна 24 повідомили, що за хвилини до трагедії киянин наказав усім перехожим відійти від нього, а потім пролунав вибух. Працював чоловік на сусідньому радіоринку.

Як зазначають у поліції Києва, загиблий – 1971 року народження. Подія належним чином зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом’янського управління поліції.

Що трапилося

Подія сталася близько 15:00 в Солом’янському районі Києва. Внаслідок вибуху гранати на дитячому майданчику загинув один чоловік. Перед вибухом він представився Віктором Вікторовичем і заявив, що життя для нього втратило сенс. За лічені хвилини киянин поцікавився в однієї жінки, чи знає вона, що таке 6 секунд (час від висмикання чеки до вибуху гранати).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН