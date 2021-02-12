Від отриманих травм чоловік помер.

У Києві поблизу із дитячим садочком на Чоколівському бульварі чоловік підірвав себе гранатою.

Відео з місця подій опубліковано на Facebook-сторінці «Киев оперативный».

«На жаль, помер на місці. На місці працюють правоохоронці. Інформація уточнюється», – говориться у підписі до відео.

Вибух у Києві: що ще відомо

Читайте такожВ Одесі 10-річний хлопчик повісився на поясі халатаЯк уточнюється на сторінці «Вартові еспресо», чоловік скоїв суїцид на дитячому майданчику.

За словами очевидців, він довго сидів на майданчику, поводив себе не зовсім адекватно, представився Віктором Вікторовичем та розповів, що працює на Кардачах, на радіоринку:

«Сказав, що життя втратило сенс, хоча в нього четверо дітей, але, на жаль, одну дитину похоронив. Спитав у жінки, чи знає вона, що таке 6 секунд (мався на увазі час від висмикнення чеки до вибуху гранати). Жінка не знала, що це таке, і, не заспокоївши чоловіка, пішла у своїх справах. А через деякий час пролунав вибух, ймовірно гранати. Від отриманих травм чоловік помер на місці».

Зазначаєтсья, що на дитячому майданчику більше не було людей і ніхто не постраждав. На місці працюють патрульні поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, лікарі швидкої та слідчо-оперативна група.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц