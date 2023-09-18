Для маскування розвідувально-підривної діяльності зловмисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала "на гарячому" агента ФСБ у Дніпрі, який збирав розвіддані про переміщення підрозділів Збройних сил України, які задіяні у контрнаступі на східному фронті.

Як повідомив прес-центр СБУ, для маскування розвідувально-підривної діяльності зловмисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників. Зазначається, що у зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами Сил оборони.

Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО. В спецслужбі поінформували, що для збору розвідінформації фігурант регулярно об’їжджав територію міста, де фотографував українські об’єкти.

"Отримані дані російський агент передавав своєму "куратору" з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів. За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент ФСБ одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій. За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки", - йдеться у повідомленні.

Затримали російського агента під час виконання ним завдання поблизу одного зі стратегічних об’єктів у Дніпрі, під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану" Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу.. Наразі він під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Зрадники в Україні - останні новини

СБУ затримала агента ФСБ у Києві, який готував нові удари по столичних ТЕЦ. Ним виявився контрактник однієї з військових частин Нацгвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала взимку цього року.

Крім того, у Херсоні затримали ворожу коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним із "кураторів" тимчасово окупованої частини регіону.

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