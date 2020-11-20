Чоловік прийшов з гранатами до екс-дружини, начебто, за грошовим боргом.

У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який підірвав у квартирі колишньої дружини дві гранати, а внаслідок вибуху третьої йому відірвало кисть руки.

Читайте такожУ Києві чоловік через сімейну сварку підпалив квартиру - соцмережі (фото, відео)Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції Харківської області.

Зазначається, що 20 листопада об 11:46 до поліції надійшло повідомлення від жінки. Вона заявила, що до квартири її сестри, розташованої на проспекті Гагаріна, прийшов колишній чоловік, який має при собі кілька гранат. На той момент у помешканні перебували сестра заявниці, її батько та дитина 5 років.

За вказаною адресою прибули керівництво ГУНП в Харківській області та Слобідського відділу поліції, слідчо-оперативна група, патрульні, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія.

Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, в дію одразу було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Працюючи на місці події поліцейські з’ясували, що чоловік прийшов до квартири колишньої дружини, начебто, за грошовим боргом.

«Після розмови з жінкою зловмисник вийшов на вулицю, розбив скло на кухні та кинув туди гранату. Другу гранату він закинув до кімнати. Обидві вони вибухнули. В цей час жінка перебувала у коридорі та не постраждала. Вона була в квартирі одна, адже, побачивши озброєного чоловіка, відправила сина із батьком на вулицю. Тікаючи від поліцейських чоловік вибіг на дитячий майданчик. Там він підірвав третій боєприпас. Вибухом йому ампутувало кисть руки», - розповів Сокуренко.

Поліцейські затримали зловмисника та викликали швидку медичну допомогу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисника госпіталізовано, він у тяжкому стані.

За висновками фахівців вибухотехнічного управління поліції, чоловік був озброєний гранатами РГД-5.

За словами Сокуренка, палата, в якій чоловік перебуватиме під час лікування, буде знаходитися під цілодобовою охороною поліції.

Начальник ГУНП також повідомив, що за адресою мешкання зловмисника буде проведений невідкладний обшук з метою виявлення можливого факту зберігання зброї та боєприпасів.

На даний час слідчі в рамках відкритого кримінального провадження з’ясовують усі деталі злочину. За його вчинення передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Вибухи гранат у Харкові: що ще відомо

Харків’янину відірвало руку. На місце події правоохоронців викликала колишня дружина потерпілого.

Повідомлялося, що за лічені секунди до нещасного випадку чоловік спершу бив снаряд рукою об гойдалку, а потім намагався витягнути чеку зубами. Спроби були немарні.

Між екс-подружжям стався конфлікт, через що чоловік погрожував підірвати квартиру разом з її сестрою та 5-річною дитиною.

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Автор: Світлана Макринська