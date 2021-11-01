Мати стверджує, що її дочка впала з другого поверху садка.

У місті Пологи Запорізької області дитина впала у дитячому садку і отримала численні травми, а вихователі навіть не викликали швидку допомогу.

Про це повідомляє сайт "ZaБор".

Мати постраждалої дитини Вікторія розповіла, що її маленька дочка ходила в ясла всього 10 днів, а 7 вересня там же отримала важкі травми. Зранку їй подзвонила вихователь садка "Віночок " і повідомила, що їх дочка впала в альтанці і вдарилася головою.

За словами матері, "швидку" в дитячому садку не викликали і не надали дитині ніякої допомоги. Вона не вірить в те, що їх дочка впала в альтанці на території дитячого садка.

"Поверхня там рівна. А у дитини численні травми", - сказала вона.

Вона стверджує, що їй пізніше сказали, що дівчинка впала з другого поверху садка.

У місцевій лікарні дівчинці зробили знімок таза і сказали, що у дитини тільки забій, але пізніше стан дитини став погіршуватись.

У дитячій обласній лікарні Запоріжжя, куди батьки самі відвезли дитину, швидко і оперативно надали допомогу їх дочці: у неї діагностували закритий перелом гомілки, черепно-мозкову травму і струс мозку. В результаті дитина пролежала у відділенні нейрохірургії 6 днів, їй наклали гіпс і вона провела в ньому 1,5 місяці.

Мати дитини зазначає, що в місцевій лікарні повністю не обстежили дитину, на відміну від лікарні в Запоріжжі, де надали повну медичну допомогу.

У дитячому садку роблять вигляд, що нічого не сталося, а вихователька, яка не встежила за дитиною, продовжує працювати. Пізніше з батьками зв'язалася директор садка і просила приїхати в установу і вирішити питання "без галасу". Батьки ж скаржаться на бездіяльність правоохоронних органів, а мерія тільки через місяць виділила 4 тисячі гривень на лікування дитини.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі виховательку дитячого садка засудили до 3 років позбавлення волі за недогляд за дитиною, яка впала з висоти.

Автор: Олег Давигора