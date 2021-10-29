Зараз дитина почуває себе добре.

У Запоріжжі виховательку дитячого садка засудили до 3 років позбавлення волі за недогляд за дитиною, яка впала з висоти.

Про це повідомляють у Запорізькій обласній прокуратурі.

В суді доведено, що вихователька разом з дітьми пішла на прогулянку та на тривалий час залишала 4-річного хлопчика без нагляду у приміщенні садка.

Дитина самостійно залізла на підвіконня, відкрила вікно та випала з другого поверху будівлі, отримавши тілесні ушкодження.

Читайте такожЖорстоке вбивство копа у Чернігові: суд обрав запобіжний захід двом поліцейськимЖінка визнала свою вину та попросила пробачення у потерпілої. Мати хлопчика повідомила, що син почуває себе добре та не наполягала на суворому покаранні.

Жінку визнали винною у вчинені неналежного виконання професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх унаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 137 КК України).

Вироком суду їй призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади вихователя на строк 2 роки. На підставі ст. 75 КК України її звільнено від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

У Запоріжжі дитина випала з вікна дитсадка

У квітні 2021 року 4-річнний хлопчик випав з вікна другого поверху у дитячому садку. Спочатку він впав на козирок, а потім – на землю.

Його госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритою травмою шийного відділу хребта, закритою травмою грудної клітини та живота, закритим переломом кісток тазу.

Автор: Людмила Жерновська