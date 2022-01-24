Правоохоронці затримали одного з підозрюваних у вимаганні коштів від підприємця.

Київські правоохоронці затримали іноземця за вимагання від підприємця мільйона доларів боргу, який не існував.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції.

Задля досягнення своєї цілі зловмисники застосовували стосовно підприємця фізичне та психологічне насильство.

"Аби змусити потерпілого надати вказану суму, ділки упродовж тривалого часу здійснювали на підприємця психологічний тиск – погрожували побиттям йому та членам його сім’ї. Далі для реалізації злочинного умислу фігурант призначив потерпілому зустріч в одному із ресторанів Києва, де висунув йому вимогу негайно передати гроші, при цьому застосував фізичне насильство", – повідомляє відомство.

Одного зі спільників поліцейські затримали під час передачі частини грошей.Читайте такожХабарництво та підроблення свідоцтв про вакцинацію: у Києві викрили трьох чиновниць

"За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють коло причетних до злочину осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше у Києві затримали 65-річного громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві.

Встановлено, що чоловік, перебуваючи на керівній посаді в іноземній компанії та зловживаючи службовим становищем, незаконно переказав 950 тис. євро на рахунок іншої установи.

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