Зловмисник зламав електронний браслет.

В Одеській області затримано підозрюваного у вбивстві іноземця, який втік з-під варти в Молдові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Білгород-Дністровського загону ДПСУ, чоловіка затримали вчора прикордонники загону спільно з представниками Національної поліції України.

За даними прес-служби, на території суміжної держави зловмисник повинен був відповісти перед судом за замах на вбивство, але йому вдалося втекти.

Затримати громадянина Молдови зі зламаним електронним браслетом вдалося вже на території України.

Читайте такожВ Одесі прооперували хлопчика, який наткнувся на вістря металевого паркану"Отримавши оперативну інформацію про те, що в районі населеного пункту Козацьке, ймовірно, ховається злочинець, прикордонники негайно організували пошукові заходи і незабаром виявили місце його укриття", - розповіли у загоні.

На даний час зловмисник утримується в спеціальному приміщенні, найближчим часом його передадуть правоохоронним органам Республіки Молдова.

Раніше повідомлялося, що трьох співробітників СБУ звинувачують у викраденні та катуванні іноземного IT-фахівця.

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Автор: Лариса Козова