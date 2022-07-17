Детальна інформація уточнюється.

У Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу окупантів на двох підприємствах виникла пожежа.

Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

"Зранку 17 липня, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється", - повідомив Кім.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві вночі прогриміло близько 10 потужних вибухів після оголошення повітряної тривоги.

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