Її помістили під варту із можливістю внесення застави у розмірі 744 300 грн.

У Краматорську затримали жінку, що працювала корегувальником вогню для окупантів під час обстрілів міста.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що у квітні 2022 року 51-річна мешканка м. Краматорськ Донецької області передавала представнику ворожої армії через Telegram фото з інформацією щодо об’єктів інфраструктури та позицій ЗСУ, розташованих на території Краматорська.

Таким чином вона фактично корегувала дії представників держави-окупанта щодо обстрілів міста.

20 квітня підозрювану затримали в порядку ст. 208 КПК України. До неї застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 744 300 грн за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років за ґратами або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 квітня окупанти завдали удар по залізничному вокзалу Краматорська, загинули понад 50 осіб, а близько сотні - постраждали й були госпіталізовані.

18 квітня окупанти нанесли ще один нищівний удар по Краматорську ракетою. В результаті зазнали руйнувань щонайменше вісім житлових будинків.

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