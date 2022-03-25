Лише Національною поліцією за цей час було знешкоджено близько сотні ДРГ.

Лише Національною поліцією за місяць війни було знешкоджено близько сотні диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін під час інформаційного телемарафону.

"Відзначаємо подальшу активність диверсійно-розвідувальних груп. Тільки органами Національної поліції за місяць цієї війни було знешкоджено близько сотні ДРГ із загальною кількістю членів понад 500 осіб", - сказав Єнін.

За його словами, сьогодні в Києві на території Подільського району затримано чотирьох представників ДРГ, які знімали блокпости та інші військові об'єкти.

"І надалі вміст їхніх телефонів чітко підтвердив як факти збору зазначеної інформації, так і передачі її російським спецслужбам", - додав перший заступник глави МВС.

У відділі комунікації поліції Києва повідомили, що учасники цієї ДРГ фотографували розміщення блокпостів на території міста та передавали цю інформацію ворогу.

"У Подільському районі затримали групу осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності. До її складу входило троє чоловіків 1975, 1979 та 1997 років народження та жінка 2000 року народження", - йдеться в повідомленні.

Зараз затриманих передали співробітникам профільних служб для встановлення інших учасників диверсійно-розвідувальної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому, станом на 18 березня, з початку російського збройного вторгнення у Києві було виявлено та знищено 35 російських диверсійно-розвідувальних груп.

Раніше УНІАН публікував інструкцію від СБУ про те, що робити, якщо ви зустрілися з ворожим ДРГ або диверсантом.

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