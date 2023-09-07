Чоловік отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Житель Кривого Рогу збирав і передавав ворогу інформацію про переміщення Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Під час обшуку співробітники СБУ виявили заборонену симовліку.

"Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків та гвинтокрилів ЗСУ, які виконували завдання на фронті", - йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

Зазначається, що передача інформація відбувалася через соцмережу "Вконтакте" у вигляді фото з координатами. В СБУ повідомляють, що після 24 лютого 2022 року зрадник почав збирати відомості про дислокацію Сил оборони і передавав її через свою знайому з міста Краснодар, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Він повідомляв ворогу про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак РФ.

Відео дня

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, яку він використовував у підривній діяльності на користь країни-агресора. Не обійшлося і без забороненої символіки комуністичного режиму, яку вилучено в його помешканні.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);

ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

Зрадники в Україні - останні новини

На Хмельниччині затримано жителя Славути - інформатора ФСБ РФ, який збирав для ворога дані про рух техніки і ремонтні бази Збройних Сил України, розташування військових частин та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні, зокрема Оборонпрому.

Зрадника затримали під час спроби встановлення GPS-трекеру на опору мосту, через який проходить залізнична колія. Йому повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та взято під варту.

Вас також можуть зацікавити новини: