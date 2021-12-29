Поліціянти знайшли жінку за допомогою камер відеонагляду. Її тіло знайшли в покинутій будівлі за рестораном.

У Херсоні під час новорічного корпоративу зникла 38-річна Яна Судакова. Пізніше жінку знайшли мертвою. Вона замерзла в покинутій будівлі неподалік ресторану, у якому відбувалося святкування.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

24 грудня загибла відпочивала у ресторані "Моцарт" у самому центрі Херсона. Близько 23:00 жінка залишила у закладі всі свої речі та верхній одяг, вийшла на вулицю подихати свіжим повітрям та безслідно зникла.

Чоловік Яни звернувся у поліції наступного дня, коли дружина не повернулася з корпоративу. Крім того, він звернувся до місцевого пошукового загону "Мілена".

Читайте такожПід Маріуполем поліція не врятувала голого "бігуна": чоловіка знайдено мертвим (відео)"Ми займалися інформаційними пошуками, розсилали по групах у соцмережах оголошення. Але приблизно через 16 годин чоловік повідомив, що Яну знайшли мертвою", – пояснила керівниця пошукового загону Тетяна.

Поліціянти знайшли жінку за допомогою камер відеонагляду. Її тіло знайшли в покинутій будівлі за рестораном. На відео з камер видно, що у той вечір Яна покинула заклад через чорний хід і попрямувала в той бік. У поліції кажуть, що смерть настала внаслідок переохолодження.

"Це стара частина міста, там такі будинки, руїни. Ніхто не думав, що вона туди може піти", – розповів виданню речник обласної поліції Віталій Байдоров.

Рідні загиблої кажуть, що у Яни було слабке серце. Смерть могла настати через це, а не внаслідок переохолодження. За словами близьких, Яну два дні шукав чоловік і це він знайшов тіло, а не поліція.

Сім’я жінки досі не може оговтатися від важкої втрати. Без матері залишилося двоє дітей. Знайомі жінки повідомили, що у неї була щаслива сім’я.

"Жодних проблем у них не було. Яна дуже любила своїх дітей, дбала про них. Колись вона навіть залишила роботу, щоб займатися донечками, підтягнути їх у навчанні", – згадує одна з подруг жінки.

Яна закінчила Херсонський університет, факультет фізико-математичних наук та інформатики. Спочатку працювала вчителькою у школі, але згодом зрозуміла, що це не її покликання.

Читайте такожУпав під лід та потонув: на Дніпропетровщині підняли з глибини труп рибалки (фото)У резюме жінки на сервісі з пошуку роботи зазначається, що вона була спеціалісткою з продажу. Працювала у фінансовій компанії, а потім – торговим представником. Останнім часом жінка працювала менеджеркою із продажу віконної фурнітури.

Окрім того, сім’я займалася розведенням собак Кане-корсо.

"Вона була хорошою фахівчинею, дуже чуйною. Ніколи не відмовляла в допомозі колегам, особливо новеньким співробітникам. Але сім'я для неї була на першому місці. З чоловіком у неї були добрі стосунки, виховували двох доньок. Вони небідні люди, у будинку зроблений ремонт, чисто, модний інтер'єр. Вона сама завжди була доглянутою, зі стрижкою, з манікюром. У нас у всіх у голові не вкладається, як таке могло статися... Скільки ми бували з нею на святах, корпоративах, вона завжди була веселою, спокійною, зайвого вона ніколи не пила", – розповіла одна з колег жінки.

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