Відповідне рішення прийняв сьогодні Богунський райсуд Житомира.

Богунський районний суд Житомира обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту військовослужбовцю, який підозрюється у пораненні з вогнепальної зброї 9-річного хлопчика з Новоград-Волинського.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Ігор Галичанський.

Читайте такожПостріл у хлопчика на Житомирщині: лікарі "Охматдиту" повідомили про стан дитини (відео)"Сьогодні у Богунському райсуді відбулося засідання, на якому військовослужбовцю обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - розповів він.

Поранення зі зброї 9-річної дитини в Новоград-Волинському: що відомо

12 липня на Житомирщині з наскрізним вогнепальним пораненням спини госпіталізували 9-річного жителя Новоград-Волинського.

Правоохоронці встановили, що до поранення дитини причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька хлопчика.

Попередньо було встановлено, що подія сталася унаслідок необережного поводження зі зброєю.

Киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У його автомобілі вилучили зброю, у тому числі автоматичну, різнокаліберні боєприпаси та вибухонебезпечні речовини.

Розпочато два кримінальні провадження – за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

13 липня пораненого хлопчика з місцевої лікарні доправили гелікоптером МВС до Києва у лікарню "Охматдит".

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Автор: Марина Чорноштан