Шофер сказав лише, що збивається з графіка.

В одній з київських маршруток на голови пасажирок впало скло з вентиляційного люка.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

Інцидент стався вранці 30 серпня в автобусі, який слідував за маршрутом №381 з Бучі до Академмістечка.

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"За словами однієї з постраждалих, водій маршрутки не те що аптечку не запропонував - він навіть не зупинився і продовжив рух по маршруту, сказавши, що він збивається з графіка", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, раніше цього року в Деснянському районі київська маршрутка почала буквально розсипатися - у якийсь момент машина просто залишилася без дверей.

Автор: Станислав Кожемякин