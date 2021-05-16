За попередньою інформацією, чоловіки посварилися через телефонні розмови в салоні.

У Києві пасажир ранив з пістолета водія автобуса.

Читайте такожУ Києві маршрутка "втратила" двері (фото)Про це розповіла Патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook.

Інспектори на вулиці Чорнобильській почули звук, схожий на постріл. До них підбіг схвильований чоловік і повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія.

Патрульні погналися за стрільцем, на прохання зупинитися він не реагував. Незабаром його зрештою наздогнали та затримали. При собі в пасажира знайшли пістолет.

"Попередньо, у водія з пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови в салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував проти нього газ, тому він вистрілив у відповідь", - розповіли в поліції.

Водія госпіталізували в лікарню з пораненням грудей.

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Автор: Катерина Комолова