У Києві пасажир ранив з пістолета водія автобуса.
Читайте такожУ Києві маршрутка "втратила" двері (фото)Про це розповіла Патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook.
Інспектори на вулиці Чорнобильській почули звук, схожий на постріл. До них підбіг схвильований чоловік і повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія.
Патрульні погналися за стрільцем, на прохання зупинитися він не реагував. Незабаром його зрештою наздогнали та затримали. При собі в пасажира знайшли пістолет.
"Попередньо, у водія з пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови в салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував проти нього газ, тому він вистрілив у відповідь", - розповіли в поліції.
Водія госпіталізували в лікарню з пораненням грудей.
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