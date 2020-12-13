Ще один постраждалий у лікарні.

Унаслідок ДТП на автодорозі Київ-Знам’янка в Обухівському районі Київської області загинув чоловік і 14-річний підліток.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області.

Читайте такожУ Дніпрі кран впав на бетономішалку з водієм у салоні (фото)"Попередньо встановлено, що водій автівки Renault не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "ВАЗ". Внаслідок зіткнення 46-річний водій авто "ВАЗ" загинув на місці події, а його 14-річний пасажир - у кареті швидкої медичної допомоги", - повідомили в поліції.

Також травми отримав 47-річний водій "Renault". Його госпіталізували.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

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Автор: Тетяна Поляковська