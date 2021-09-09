Маленька дівчинка померла, а чоловік не з'явився до суду, де йому мали визначити новий запобіжний захід.

Чоловік, який п'яний за кермом збив на Хортиці в Запоріжжі сім'ю з п'ятирічною дівчинкою, не прийшов до суду для обрання нового запобіжного заходу після смерті дитини.

8 вересня в Ленінському районному суді мало відбутися засідання, на якому підозрюваному на ім'я Євген повинні були розглянути зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою, пише місцеве видання "061".

За даними прокуратури, у зв'язку зі смертю дівчинки кваліфікацію справи змінили та було клопотання про зміну запобіжного заходу.

Нову підозру за частиною 3 статті 286 КК України підозрюваному вручили 7 вересня о 16:10. Адвокат стверджує, що тоді його підзахисний був у приватному медичному закладі під крапельницею.

Читайте такожУ Полтаві відправили до СІЗО дівчину, яка підстрелила вчителів з арбалетаКрім того, захисник надав суду довідку, де йдеться, що підозрюваний з 7 вересня по сьогодні перебуває у терапевтичному відділенні, адже був доставлений в лікарню з гіпертонічним кризом, потребує лікування і дообстеження. Стан здоров'я чоловіка нібито погіршився 7 вересня вранці.

Слідчий у справі підтвердив, що нову підозру справді вручав підозрюваному в лікарні.

"На момент, коли йому було вручено повідомлення про підозру, враховуючи його зовнішній вигляд, стан здоров'я - він жодним чином не впливає на участь у кримінальній справі. По тому як він спокійно розмовляє, спокійно розписується, розуміє, що відбувається навколо і дає оцінку. Жодних скарг у нього не було", - стверджує слідчий.

Оскільки чинний Кримінально-процесуальний кодекс передбачає обов'язкову участь у суді особи, щодо якої обирається запобіжний захід, суддя вирішив перенести засідання.

"У судове засідання 8 вересня 2021 року підозрюваний не з'явився. Захисник надав суду матеріали, які підтверджують, що підозрюваний перебуває в лікарні, а отже відсутній в залі суду з поважних причин. Оскільки розгляд клопотання слідчого неможливий без участі підозрюваного, судове засідання було перенесено для повторного виклику підозрюваного на 10 вересня 2021 року о 12:30", - повідомили у прес-службі суду.

Аварія на Хортиці: загинула дитина

29 серпня на Хортиці п'яний чоловік 1972 року народження на авто "Honda Accord" перевищив швидкість і збив подружжя, що разом з п'ятирічною донькою поверталося з пляжу. Постраждалі отримали численні травми та були госпіталізовані.

4 вересня дівчинка померла в лікарні. У середу, 8 вересня, дитину поховали.

Мама дитини перенесла операцію і досі в лікарні. Батько отримав травми руки та спини.

Ленінський районний суд спочатку визначив водієві запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: Катерина Комолова