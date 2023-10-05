У мерії запевняють, що автобус регулярно проходив технічну експертизу / фото ДСНС

У Львові сьогодні вранці під час руху загорілася маршрутка з пасажирами, вогонь повністю її знищив. 

За інформацією Головного управління ДСНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу в рейсовому автобусі марки "Ataman" на вул. Миколайчука надійшло о 08:25. 

Зазначається, що всі пасажири та водій одразу вийшли із маршрутки та намагались самостійно ліквідувати загорання.

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На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автобус був охоплений вогнем.

Постраждалих внаслідок пожежі немає / фото ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу. Однак вогонь знищив автобус. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

У мерії Львова заявили, що автобус маршруту 19, у якому сталося займання, регулярно проходив технічну експертизу. Наступна була запланована на грудень 2023 року. В автобусі були два вогнегасники, які водій використав до прибуття працівників ДСНС, однак самостійно загасити полум'я не вдалося. 

Пожежа в будинку одеситів через "зарядку"

В Одесі у вересні внаслідок пожежі у житловому будинку постраждали батько та четверо дітей. Його з чотирирічною донькою у важкому стані госпіталізували. 

Ймовірна причина займання – аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї.

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