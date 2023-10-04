Загоряння сталося на території КрАЗу.

Потужна пожежа спалахнула у російському Красноярську. Стовп вогню помітили на Красноярському алюмінієвому заводі.

За інформацією місцевого Telegram-каналу, перед пожежею очевидці чули вибух.

"Очевидці повідомляють про серйозну пожежу на території КрАЗу. Також повідомляють, що перед пожежею чувся вибух", - йдеться у повідомленні.

Інцидент підтвердили в компанії РУСАЛ, якій належить завод. Там заявили, що ніякого вибуху не було, а горів трансформатор.

Вогонь охопив площу в 50 квадратних метрів. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Варто відзначити, що на оприлюднених кадрах добре видно стовп чорного диму і вогню.

Пожежі в Росії - останні новини

У російських містах все частіше і частіше щось горить або вибухає. На приклад, у Брянську заявили про атаку на найбільший в Росії завод мікроелектроніки.

Раніше в Дзержинську спалахнув завод нафтохімічної продукції "Сибур". Тоді заявили, що це нібито Планове смолоскипне загоряння.

Крім того, потужна пожежа спалахнула в Адлерському районі Сочі в Російській Федерації. Загорівся резервуар з дизельним паливом.

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