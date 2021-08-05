Автобус швидко згорів вщент.

У Києві на вулиці Крайній в Деснянському районі сьогодні ввечері стався інцидент з маршруткою.

Як повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, транспортний засіб спалахнув. На той момент в салоні перебували пасажири. На щастя, вони встигли вибігти.

Сам інцидент стався неподалік Лісового кладовища. Повідомляється, що за декілька хвилин маршрутка згоріла вщент.

Також опубліковано відео пожежі:

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві вантажівка в'їхала в маршрутне таксі з пасажирами: у мережі показали фото аварії.

Також нагадаємо, що приватним перевізникам, які зараз працюють на маршрутах Києва, буде запропоновано підписати додаткові угоди щодо поліпшення умов перевезень пасажирів. Водії, згідно з новим договором, повинні бути одягнені в типову уніформу, кожен з них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж щодо особливостей посадки/висадки пасажирів з інвалідністю. Крім того, водіям під загрозою одностороннього розірвання договорів категорично забороняється курити в салоні автобуса. Також у договорі передбачено, що надання послуги водіями та кондукторами має здійснюватися українською мовою.

Автор: Юрій Годован