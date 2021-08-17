Богдан каже, що до вбивства може бути причетна ще одна людина.

Підліток, підозрюваний у вбивстві шестирічної Мирослави Третяк, розповів про скоєний злочин і розкрив його нові подробиці.

Як пише харківський сайт Newsroom, про це йшлося у програмі "Говорить Україна". Зокрема, в ефірі оприлюднили запис розмови 13-річного Богдана з сестрами. Підліток розповів їм про "дорослого чоловіка на мотоциклі". Той нібито попросив його привести жертву в покинуту пекарню, щоб "розібратися" з нею. Мирослава нібито "діставала" Богдана.

"Вона всіх у дворі дістала", - заявляє він на записі.

Богдан також заявив сестрі, що чоловік нібито пропонував йому вбити дівчинку, на що підліток погодився. Після цього він залишився чекати на Богдана з жертвою.

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За наявною інформацією, сім'я підозрюваного заявляла про двох раніше судимих чоловіків, які можуть мати стосунок до злочину. Повідомляється, що один з них має судимість за згвалтування малолітньої родички, а другий нібито загравав з 15-річною сестрою Богдана.

Офіційно у вказаній справі фігурантом є лише Богдан.

Смерть Мирослави Третяк на Харківщині

У ніч на 29 липня в Старому Салтові на Харківщині знайшли тіло зниклої напередодні 6-річної дівчинки Мирослави Третяк. Мертву дитину виявили в покинутому будинку з ознаками насильницької смерті – забої голови та обличчя.

Підозрюваним став 13-річний місцевий житель Богдан Ф. Саме в товаристві хлопця загиблу бачили востаннє. Школяр відомий своїм жорстоким поводженням з тваринами. Наприклад, в 4 класі Богдан по-садистськи вбив цуценят, розштовхавши їх голови об камінь.

Якщо провину доведуть, вбивці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Автор: Юрій Годован