У прокуратурі заявили, що підлітка не перевіряли на алкоголь, а інформація про сп'яніння потрапила випадково.

Даних про те, що підозрюваний у вбивстві шестирічної дівчинки у Харківській області був п'яний, немає. 13-річного підлітка не перевіряли на алкоголь, бо не було підстав.

Про це розповів представник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко в коментарі Суспільне.

"Про алкогольне сп'яніння. Інформація, оприлюднена в постанові суду, не відповідає дійсності. У матеріалах кримінального провадження немає інформації про стан алкогольного сп'яніння підлітка. Зовнішніх ознак алкогольного сп'яніння у нього не було. Він поводився адекватно", - заявив Чубенко.

На його думку, сталася технічна помилка, через що цей абзац потрапив з якогось іншого документа. При цьому він вказав, що підозрюваного не перевіряли на алкоголь через відсутність підстав.

Читайте такожСмерть Мирослави Третяк: все, що відомо про моторошне вбивство дитини під Харковом"Після того, як підліток потрапив у поле зору правоохоронців, його було опитано і на момент цього опитування він повідомив деяку інформацію про свою причетність до вбивства. Але згодом його свідчення змінювалися і періодично суперечили один одному. Ведеться слідство для встановлення об'єктивних доказів причетності або непричетності кого-небудь до вбивства дівчинки", - пояснив представник прокуратури.

Крім того, Чубенко повідомив, що з місця події вилучили кров, одяг і цеглу, якою, можливо, вбили дівчинку. За даними експертизи, дівчинка померла через близько 10 ударів по голові тупим предметом.

Всього в цій справі призначено 12 експертиз. Слідчі готують матеріали для проведення психологічної та психіатричної експертиз.

Смерть Мирослави Третяк на Харківщині

У ніч на 29 липня в Старому Салтові на Харківщині знайшли тіло зниклої напередодні 6-річної дівчинки Мирослави Третяк. Мертву дитину виявили в покинутому будинку з ознаками насильницької смерті – забої голови та обличчя.

Підозрюваним став 13-річний місцевий житель Богдан Ф. Саме в товаристві хлопця загиблу бачили востаннє. Школяр відомий своїм жорстоким поводженням з тваринами.

Наприклад, в 4 класі Богдан по-садистськи вбив цуценят, розштовхавши їх голови об камінь.

Якщо провину доведуть, вбивці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Автор: Анастасія Горбачова