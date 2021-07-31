Підозрюваний зізнався у вбивстві, проте його мотиви досі з’ясовують.

У рідному селі 6-річної Мирослави Третяк Старий Салтів, що на Харківщині, місцеві мешканці поділилися деталями взаємин затриманого Богдана Ф. з родиною убитої дівчинки.

Про це повідомляє Newsroom.

Односельці сім’ї Третяк кажуть, що між сусідами були прохолодні відносини. Зокрема, розповіли про його цькування з боку родичів дівчинки, що могло стати мотивом учинку хлопця.

"Вони над ним постійно знущалися, дідусь одного разу по двору з вилами бігав. Богдана вічно задирали, може, з помсти зважився на такий крок", - говорить місцева мешканка Світлана.

Читайте такожЗМІ опублікували відео наслідків ДТП за участю співробітників НАБУ і мотоциклістаВодночас версію матері Богдана про начебто перебування поряд з дітьми дорослого чоловіка у поліції вже спростували, назвавши цю заяву "маячнею".

Смерть Мирослави Третяк: що відомо

Мирослава Третяк зникла увечері, 28 липня, в рідному селі Старий Салтів. До пошуків поліції долучилися небайдужі.

Знайшли дитину вже мертвою – у закинутій будівлі – з ознаками насильницької смерті. У неї були забої голови та обличчя.

Головним підозрюваним виявився 13-річний сусід Богдан Ф. Саме у його товаристві востаннє бачили 6-річну дівчинку.

Відомо, що напередодні трагедії діти посперечалися, та вже згодом підліток запросив малолітню сусідку прогулятися.

За інформацією ЗМІ, підозрюваний зізнався у вбивстві, проте його мотиви досі з’ясовують. Хлопець вже фігурував у скандалах – школяра неодноразово викривали у жорсткому поводженні з тваринами.

Однак, як стверджує матір Богдана, у день трагедії з дітьми був і дорослий – раніше судимий харків’янин, який час від часу заїжджав до містечка.

Хлопець протягом 30 днів перебуватиме у приймальнику-розподілювачі в ГУНП Харківської області. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Автор: Іван Бойко