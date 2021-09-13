Померлому хлопцю було 15 років.

У Дніпропетровській області підлітки купили в супермаркеті балон з газом. Один з них надихався небезпечною речовиною та помер.

Про інцидент з посиланням на джерела пише місцевий сайт "Дніпро Час".

Трагічний випадок стався близько 17:00 12 вересня поруч з Першотравенськом.

Повідомляється, що одному з супермаркетів компанія підлітків купила невеликий балон з газом. Після чого хлопці почали грати з небезпечною речовиною на городі приватного будинку, що знаходиться на вулиці Гагаріна.

"Юнак відкрив клапан та почав вдихати газ через рот. Через кілька секунд хлопець впав замертво. Врятувати його не вдалося", – йдеться у повідомленні.

Читайте також"Часто падає": оприлюднено "дивну" розмову бабусі закатованого хлопчика з Черкас зі швидкою допомогоюВідомо, що померлому хлопцю було 15 років. Він навчався на 1-му курсі Гірничого ліцею.

Як пише ТСН з посиланням на поліцію області, за фактом події відкрито кримінальне провадження за ст.115 з позначкою "нещасний випадок". Правоохоронці проводять перевірку за фактом того, що сталося.

Нещодавно в Херсонській області 16-річна дівчина в таборі на танцях знепритомніла і померла. Попередньо, у підлітка були проблеми з серцем. А до цього одному з херсонських таборів 12-річному хлопчикові різко стало погано під час фізичного навантаження, й він впав у кому. Медикам не вдалося його врятувати.

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Автор: Катерина Шварц