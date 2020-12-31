На кадрах можна бачити, що балон спалахнув просто на тротуарі, поруч проходять люди.

Біля будівлі Київської міської держадміністрації в Києві ледь не стався вибух. У мітингарів, що живуть в палатках під будівлею, спалахнув газовий балон.

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Відео з місця пригоди опубліковано на сторінці проекту «Киев оперативный» у Facebook.

На кадрах можна бачити, що балон спалахнув просто на тротуарі, поруч проходять люди. Протестувальник намагається загасити балон водою, однак все марно.

Вибуху вдалося уникнути, вогонь загасили за допомогою вогнегасника. Про постраждалих у пригоді не повідомляється.

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Автор: Дмитро Захаров