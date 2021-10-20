31-річна Лідія Макарчук опинилася серед постраждалих в результаті вибуху авіабомби біля Говерли місяць тому.

Жертва вибуху в Карпатах, який 15 вересня забрав життя двох людей, стали брат і друг українки, яка хотіла провести в цьому мальовничому місці медовий місяць зі своїм чоловіком-іноземцем.

Про це повідомляє Daily Mail.

Журналісти дізналися, що 31-річна Лідія Макарчук і 43-річний Норберт Варга прилетіли до України з Британії. Разом з 10 друзями вони відпочивали біля багаття на галявині, коли пролунав вибух.

Імовірною причиною трагедії стала не здетонована авіабомба часів Першої світової війни.

"Я на секунду відчула, як хтось ніби кинув камінь мені в обличчя, особливо болів ніс. Потім у мене у вухах засвистіло і раптом настала тиша, в якій я могла чути тільки себе. Я відвернулася, закрила обличчя руками і почала молитися за себе. Потім я зрозуміла, що постраждала не лише я - всі стогнали, всім було боляче", - згадує Лідія.

Вона отримала тяжкі осколкові поранення. У жінки пошкоджені обличчя, ліве око, руки (в одному місці рана була настільки глибокою, що оголила кістку) і ноги.

Читайте такожСтали відомі нові подробиці смертельного вибуху в Карпатах (відео)Норбет Варга не постраждав - в цей час він відійшов у намет, щоб зібрати фотокамеру.

Але в результаті отриманих поранень померли 29-річний брат Лідії Мирослав та її друг Микола. Ще три жінки отримали осколкові поранення.

До лікарні їх доставили через лише через сім годин після вибуху.

Через місяць після інциденту Лідія Макарчук вже сама ходить, але на початку листопада їй доведеться ще пройти лікування в угорській очній клініці.

Раніше УНІАН повідомляв про іншу постраждалу внаслідок вибуху - Марину Малиш, яка протягом декількох днів після НП була непритомною.

Автор: Станіслав Кожемякін