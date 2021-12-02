Чоловік обзивав школярів нещасними тварюками.

В Києві школярі зняли на мобільний телефон, як учитель обзиває дітей, погрожуючи "вибити їм мізки".

Відео опублікував Telegram-канал Всевидюче око.

За даними каналу, інцидент стався в одній з київських шкіл. На ролику можна побачити, як чоловік кричить на п'ятикласників, що вишикувалися в шкільному коридорі.

На відео, яке зняла одна зі школярок, чутно, що вчитель обзиває дітей покидьками, негідниками та нещасними тварюками.

Читайте такожПід Черкасами жінка побила школяра через гру в сніжки"Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, козли довбані. Все ясно сказав? Тварі нещасні... Ви у мене зараз пісню заспіваєте свою", - кричить він.

"Ви думаєте, що в цій школі ви будете творити що хочете? Класного керівника сюди", - вигукнув учитель дітям.

Раніше повідомлялося, що в Одеській школі на дітей прямо під час уроку обвалилася стеля.

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Автор: Віолетта Орлова