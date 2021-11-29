Шматки штукатурки розсипалися по партах та підлозі.

У понеділок, 29 листопада, в одеській школі №111 просто під час уроку на учнів обвалилася стеля.

Про це повідомляє Telegram-канал "Одесса INFO".

Школярі перебували у приміщенні, коли стеля раптово обвалилася. Згодом учні почали поширювати відео з місця події.

Читайте такожУ Росії на спортсменів впав дах арени (відео)На ньому видно, як частина стелі звалилася просто на голови дітям. Шматки штукатурки розсипалися по партах та підлозі.

Крім того, на ролику чутно, як вчитель питає у дітей, чи все гаразд.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сталося часткове обвалення житлового двоповерхового будинку на вулиці Степовій. Загинула господиня однієї з квартир верхнього поверху, в якій впала стеля з перекриттям.

Згодом поліція почала розслідування за фактом загибелі пенсіонерки, на яку у квартирі впала стеля з перекриттям.

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Автор: Марта Гичко