Прориви трубопроводу на цій столичній переправі через Дніпро відбуваються регулярно.

У неділю, 11 червня, на мосту Патона в Києві прорвало трубу, в результаті чого міст перетворився на своєрідний рукотворний водоспад.

Відео, на якому зображена комунальна аварія, опублікував "Київ Оперативний".

"Столичні комунальні служби турбуються не тільки про пішоходів у парках, яким встановили освіжаючі рамки, а й про тих, хто в цю спеку змушений знаходиться на воді", - йдеться в підписі до відео.

Як повідомили в прес-службі КМДА, пошкодження тепломережі під мостом Патона сталося о 18:30 під час гідравлічних випробувань.

"Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" одразу локалізувала місце пошкодження. Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази", - йдеться в повідомленні.

Столичні чиновники зазначили, що пошкоджений магістральний трубопровід був збудований у 1962 році. Він забезпечує постачання тепла до близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.

Прорив труби на мосту Патона

Це не перший випадок прориву комунікацій на мосту Патона в столиці.

Так, подібний інцидент стався зовсім недавно - 1 липня. Тоді в КМДА пояснили, що на мосту Патона сталася аварія на магістральній тепломережі.

Минулого року таких подій сталося три за півроку: аварії сталися 3 березня, 24 червня і 5 липня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій