41-річний громадянин Вірменії був лідером етнічного угруповання.

Сьогодні з Одеси видворили "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте такожВ Одеській області викрито мільйонну контрабанду (відео)Зазначається, що фігурант – громадянин Вірменії – потрапив під санкції, введені щодо суб'єктів підвищеного злочинного впливу рішенням Ради національної безпеки й оборони в травні цього року.

"У липні поліцейські вже затримували й спільно з міграційною службою видворяли так званого кримінального авторитета за межі країни. Водночас чоловік нелегально повернувся до України й переховувався в Одесі без оформлення належних документів. Вчора, 16 грудня, чоловіка затримали", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, сьогодні співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками міграційної служби примусово повернули 41-річного іноземця до країни його походження.

Нагадаємо, раніше в Одеській області перекинулася вантажівка, внаслідок чого загинув водій-іноземець. Вантажний автомобіль DAF під керуванням 44-річного водія з'їхав у кювет та перекинувся. Від отриманих травм водій вантажівки – житель сусідньої країни – загинув.

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Автор: Лариса Козова