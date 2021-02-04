Чоловік помер у лікарні в день госпіталізації

У польському місті Катовіце на будівництві офісної будівлі загинув 55-річний громадянин України.

Про це повідомляє Dziennik Zachodni.

Українець зірвався з будівельних лісів і впав з 12-го поверху на поверх нижче. Він вдарився головою і втратив свідомість.

Рятувальники не змогли під'їхати близько до споруджуваного хмарочоса. Поки чекали прибуття з сусіднього міста спеціальної висотно-рятувальної групи, українцю надавали долікарську допомогу на місці події.

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Постраждалого за допомогою будівельного крана вдалося евакуювати через дві години. У важкому стані чоловік був доставлений до лікувального закладу.

У лікарні того ж дня він помер. Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії.

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Автор: УНІАН