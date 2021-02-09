Пасажири й водій встигли вибігти з салону, тож ніхто не постраждав.

У середмісті Львова напередодні ввечері на ходу загорівся вагон.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За словами очевидців, пасажири й водій встигли вибігти з салону, тож ніхто не постраждав. До приїзду рятувальників, як стверджують свідки, люди боролися із полум'ям снігом, але марно. Вогнеборці ж здолали пожежу за лічені хвилини.

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За даними Львівелектротрансу високовольтний щит загорівся у кабіні водія. Аби з'ясувати, що саме спричинило поломку, розпочали службове засідання.

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Автор: УНІАН