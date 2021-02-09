Вогнеборці здолали пожежу за лічені хвилини / скріншот з відео
У середмісті Львова напередодні ввечері на ходу загорівся вагон.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
За словами очевидців, пасажири й водій встигли вибігти з салону, тож ніхто не постраждав. До приїзду рятувальників, як стверджують свідки, люди боролися із полум'ям снігом, але марно. Вогнеборці ж здолали пожежу за лічені хвилини.
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За даними Львівелектротрансу високовольтний щит загорівся у кабіні водія. Аби з'ясувати, що саме спричинило поломку, розпочали службове засідання.
Новини України: у середмісті Львова на ходу загорівся трамвай
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