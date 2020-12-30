ДТП сталося на перехресті проспектів Поля і Пушкіна / фото dp.informator.ua
У Дніпрі автомобіль Volvo врізався в трамвайну зупинку і збив жінку.
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Постраждалу у важкому стані відвезли до міської лікарні №16. ДТП сталося на перехресті проспектів Поля і Пушкіна.
За попередніми даними, автомобіль Volvo їхав по проспекту Поля та повертав на Пушкіна. В районі зупинки його підрізав BMW. Водій Volvo не впоралася з керуванням, збила огорожу та наїхала на жінку.
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