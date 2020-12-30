Постраждалу у важкому стані відвезли до лікарні.

У Дніпрі автомобіль Volvo врізався в трамвайну зупинку і збив жінку.

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Постраждалу у важкому стані відвезли до міської лікарні №16. ДТП сталося на перехресті проспектів Поля і Пушкіна.

За попередніми даними, автомобіль Volvo їхав по проспекту Поля та повертав на Пушкіна. В районі зупинки його підрізав BMW. Водій Volvo не впоралася з керуванням, збила огорожу та наїхала на жінку.

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Автор: УНІАН