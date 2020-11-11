Правопорушника вдалося затримати, обійшлося без жертв.

У Миколаївській області чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса та погрожував вибухівкою.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Херсонської області.

Як повідомляється, подія сталася по автодорозі за с. Шевченкове Миколаївської області. За с. Шевченкове пасажир сів поруч з водієм та став його відволікати від керування. Чоловікові зробили зауваження, на що він відреагував неадекватною реакцією – поблизу повороту до населеного пункту Луч він наказав водієві зупинити автобус та повідомив, що у нього в рюкзаку вибухівка, а також дістав ніж та став погрожувати, що спричинить собі ушкодження.

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Правоохоронці, які приїхали на виклик, роззброїли правопорушника та утримували його до приїзду слідчо-оперативної групи. В ході поверхневого огляду поліцейські встановили, що інформація про вибухівку виявилася неправдивою.

Як повідомляється, правопорушником виявився 47-річний чоловік. Наразі він не має постійного місця мешкання.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності». Санкція статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Встановлюються всі обставини.

Гучні теракти в Україні за останній рік:

21 липня в Луцьку озброєний Максим Кривош захопив рейсовий автобус з пасажирами. У заручниках опинилися 13 осіб. Увечері всі захоплені громадяни були звільнені, а чоловік затриманий. Кривошу 44 роки, він двічі судимий.

23 липня в Полтаві 32-річний раніше судимий Роман Скрипник, погрожуючи гранатою, захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УУР ГУНП в Полтавській області полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому відповідно до його вимог автомобілі. Зловмисник озвучив свої вимоги. Зокрема, він хотів уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин (викрадення автомобіля і взяття заручника) і сховатися. 1 серпня, правоохоронці встановили місцезнаходження чоловіка, однак, як заявили в Нацполіції, його дії почали погрожувати життю правоохоронців, тому снайпер знешкодив його. Пізніше стало відомо, що він підірвався на своїй гранаті.

3 серпня близько 12:20 в банк в будівлі бізнес-центру "Леонардо" на розі вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького в Києві увійшов чоловік і заявив, що у нього в рюкзаку вибухівка. Співробітники правоохоронних органів встановили, що це громадянин Узбекистану Карімов, який проживає в Києві. Зловмисника затримали.

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Автор: Катерина Лиманська