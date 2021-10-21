Зловмисник воював проти учасників АТО, зазначили у спецслужбі.

В Луганській області контррозвідники Служби безпеки Україні затримали екс-бойовика самопроголошеної "ЛНР", який хотів потрапити на підконтрольну Києву територію, щоб оформити пенсію.

Зловмисник воював проти учасників Антитерористичної операції, поки невідомо, чи причетний він до вчинення особливо тяжких злочинів на Донбасі, йдеться на сайті СБУ.

За даними спецслужби, чоловік поповнив лави бойовиків "ЛНР" у березні 2015-го – став "мотострілком" й обслуговував ворожу військову техніку.

"Згодом зловмисник залишив угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини…", – йдеться у повідомленні.

Екс-бойовику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України – Участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань. Пізніше суд має обрати затриманому запобіжний захід.

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Нагадаємо, війна на сході Україні розпочався після того, як Російська Федерація у 2014 році захопила Крим, почала розхитувати ситуацію на частині Донбасу, підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", а також перекинула своїх військових.

Спершу українська влада розпочала на Донбасі Антитерористичну операцію, а після неї стартувала Операція об’єднаних сил.

Українські правоохоронці затримали вже багатьох бойовиків. Зокрема, У Херсонській області затриманий колишній співробітник так званого "міністерства державної безпеки ЛНР", який влаштувався на роботу в МВС.

Автор: Екатерина Присяжнюк