Від отриманих травм 54-річна одеситка загинула.

Сьогодні в Одесі загинула жінка, кинувшись під потяг.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Як зазначається, НП сталася вранці неподалік залізничної станції "Слобідська". За словами машиніста, перед наближенням локомотива жінка раптово вийшла на колії. Машиніст застосував екстрене гальмування, але через невелику відстань до жертви це виявилося марним.

Від отриманих травм 54-річна одеситка загинула. За місцем її проживання правоохоронці виявили передсмертну записку.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з відміткою "самогубство".

За даними соцмереж, у передсмертній записці йдеться, що потерпіла "загнала себе у глухий кут".

"Моя ганьба – це моя ганьба. Постарайся жити без нього. Головне – я любила тебе, як могла", - сказано в записці.

Кому саме вона адресована і що змусило жінку вчинити самогубство, має встановити слідство.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області вчора ввечері електричка смертельно травмувала жінку, яка лежала на коліях.