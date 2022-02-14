Особа загиблої встановлюється.

В Одеській області вчора ввечері електричка смертельно травмувала жінку, яка лежала на коліях.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався в населеному пункті Великодолинське.

"На громадянку, особа якої встановлюється, біля залізничної станції "Аккарджа" наїхала електричка. За словами машиніста, він помітив, що на коліях лежить людина, застосував екстрене гальмування, але наїзду уникнути не зміг", - розповіли в главку.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та вирішують питання про її правову кваліфікацію.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області пасажирський поїзд збив чоловіка, який йшов колією назустріч. Локомотив здійснив наїзд на 49-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

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