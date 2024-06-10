Прикордонники спростували дані, що вантажівка належить військовим.

На Закарпатті учора прикордонники зафіксували прорив українсько-угорського кордону вантажівкою з нібито військовими номерами, відомо про затримання 32 громадян України.

За інформацією пресслужби Мукачівського прикордонного загону, 9 червня прикордонники за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю зафіксували рух вантажівки через поле в бік кордону. Група реагування, яка виїхала на місце події, виявила сліди автомобіля в бік Угорщини.

"У подальшому суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспортного засобу та затримання 32 громадян України", - йдеться у повідомленні.

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За даними пресслужби, окрім цього, українські прикордонники затримали кількох осіб, які, можливо, причетні до незаконного переміщення через кордон цих людей. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.

Також у Мукачівському прикордонному загоні заявили, що автомобіль, на якому було здійснено прорив кордону, не належить військовим формуванням.

Раніше закарпатський журналіст Віталій Глагола повідомив, що кордон з Угорщиною на Закарпатті прорвав ГАЗ-66 з чорними військовими номерами. Інцидент стався на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань". Згодом автомобіль, який виявився не військовим, був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його залишили.

За його даними, пізніше угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш. Подальша доля затриманих наразі уточнюється.

Порушників кордону одразу відправлятимуть до ТЦК – деталі

Як відомо, на Закарпатті фіксується найбільше випадків незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку. Багато з них намагаються подолати річку Тису або гірську місцевість, щоб потрапити до країн ЄС, з якими межує цей регіон. Деякі спроби закінчуються для ухилянтів смертельно.

Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв заявив, що порушників кордону, затриманих при спробі втекти з країни, тепер одразу відправлятимуть до ТЦК.

Він зазначив, що прикордонники мають право викликати поліцію, а поліцейські, своєю чергою, здійснять адміністративне затримання та доставлять військовозобовʼязаного до найближчого ТЦК.

За його словами, це нововведення передбачене постановою Кабміну. Однак відправлятимуть до ТЦК не усіх затриманих, а лише тих, кого вже розшукують за порушення правил військового обліку.

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