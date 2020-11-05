На станції шукали вибухівку.

У Києві зачиняли станцію метро «Площа Льва Толстого» через «замінування».

Про це повідомляється на Telegram-каналі «Kyiv Metro Alerts».

«Станцію «Площа Льва Толстого» + пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» - йдеться у повідомленні.

Згодом повідомили, що вибухонебезпечних предметів на станції не виявили, після чого її відчинили для пасажирів.

Нагадаємо, у вівторок, 3 жовтня, в Києві надійшло повідомлення про замінування ТРЦ «Глобус».

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Автор: Денис Прядко