Вибухонебезпечних предметів на станції не виявили / фото wikipedia.org
У Києві зачиняли станцію метро «Площа Льва Толстого» через «замінування».
Про це повідомляється на Telegram-каналі «Kyiv Metro Alerts».
«Станцію «Площа Льва Толстого» + пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» - йдеться у повідомленні.
Згодом повідомили, що вибухонебезпечних предметів на станції не виявили, після чого її відчинили для пасажирів.
Нагадаємо, у вівторок, 3 жовтня, в Києві надійшло повідомлення про замінування ТРЦ «Глобус».
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