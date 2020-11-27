На місці працюють вибухотехніки та кінологи.

У Києві поліція перевіряє ряд торгових центрів через повідомлення про замінування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі поліції Києва.

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Зокрема, йдеться про ТЦ "Глобус" та ТЦ "Квадрат". Також перевірка проводиться і в ряді інших торгових центрів.

На місці працюють, зокрема, вибухотехніки та кінологи.

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Автор: Таня Поляковська