У Києві "замінували" низку торгових центрів / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
У Києві поліція перевіряє ряд торгових центрів через повідомлення про замінування.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі поліції Києва.
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Зокрема, йдеться про ТЦ "Глобус" та ТЦ "Квадрат". Також перевірка проводиться і в ряді інших торгових центрів.
На місці працюють, зокрема, вибухотехніки та кінологи.
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