Після скоєного хлопець кілька днів прожив поруч зі скривавленими трупами.

16-річний парубок, що зарізав своїх батьків та молодшого брата в Києві, намагався втекти - вибрався з квартири через вікно на 7 поверсі.

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Про це йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин". Зазначається, що після скоєного хлопець кілька днів прожив поруч зі скривавленими трупами. Коли родину почали шукати, вбивця наважився на втечу.

Підліток видерся у вікно на 7 поверсі та поліз майже гладкою стіною на 8-й. Пізнього вечора хлопець постукав у вікно сусідам. Мешканка квартири на 8 поверсі Ганна впустила юнака через вікно. За її словами, він сидів на кондиціонері і просив про допомогу.

Сусідам вбивця розповів, що батьки покинули його вдома, і він вже 7 днів сидить вдома сам. Він попросив води, подякував і пішов.

Лише вранці жінка дізналась, яку небезпеку впустила до квартири. Адже підліток був із ножем, яким вирізав всю родину. Втім, він поспішав утекти, хоча у дворі чатували поліцейські.

Правоохоронцям юнак зізнався у скоєному. Заявив, що ненавидів родичів і постійно з ними сварився. А після останнього скандалу його наче "перемкнуло". Спочатку він наніс кілька поранень батьку, потім матері. Молодшого брата вбивця зарізав, коли той спав.

Сусіди розповідають, що господарі були алкоголіками, з ними ніхто не спілкувався.

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27 квітня у квартирі будинку по вул. Ревуцького в Дарницькому районі виявили тіла подружжя та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Всі загиблі - місцеві жителі 1971, 1979 і 2012 років народження.

Правоохоронці встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих, який після чергового конфлікту з батьками ножем наніс смертельні поранення батькові та матері, після чого так само вбив молодшого брата.

Після скоєного він кілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими. Коли батьків почали розшукувати родичі, спробував втекти.

Його затримали після втечі з квартири під час відпрацювання району. При собі він мав ніж, який вилучено та направлено на експертизу.

Санкція інкримінованої статті передбачає від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Парубка звуть Максим, він навчався у вчилищі на автослюсаря.

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Автор: Дмитро Захаров