16-річний парубок, що зарізав своїх батьків та молодшого брата в Києві, намагався втекти - вибрався з квартири через вікно на 7 поверсі.
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Про це йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин". Зазначається, що після скоєного хлопець кілька днів прожив поруч зі скривавленими трупами. Коли родину почали шукати, вбивця наважився на втечу.
Підліток видерся у вікно на 7 поверсі та поліз майже гладкою стіною на 8-й. Пізнього вечора хлопець постукав у вікно сусідам. Мешканка квартири на 8 поверсі Ганна впустила юнака через вікно. За її словами, він сидів на кондиціонері і просив про допомогу.
Сусідам вбивця розповів, що батьки покинули його вдома, і він вже 7 днів сидить вдома сам. Він попросив води, подякував і пішов.
Лише вранці жінка дізналась, яку небезпеку впустила до квартири. Адже підліток був із ножем, яким вирізав всю родину. Втім, він поспішав утекти, хоча у дворі чатували поліцейські.
Правоохоронцям юнак зізнався у скоєному. Заявив, що ненавидів родичів і постійно з ними сварився. А після останнього скандалу його наче "перемкнуло". Спочатку він наніс кілька поранень батьку, потім матері. Молодшого брата вбивця зарізав, коли той спав.
Сусіди розповідають, що господарі були алкоголіками, з ними ніхто не спілкувався.
Вбивство сім'ї в Києві: що сталось
- 27 квітня у квартирі будинку по вул. Ревуцького в Дарницькому районі виявили тіла подружжя та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Всі загиблі - місцеві жителі 1971, 1979 і 2012 років народження.
- Правоохоронці встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих, який після чергового конфлікту з батьками ножем наніс смертельні поранення батькові та матері, після чого так само вбив молодшого брата.
- Після скоєного він кілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими. Коли батьків почали розшукувати родичі, спробував втекти.
- Його затримали після втечі з квартири під час відпрацювання району. При собі він мав ніж, який вилучено та направлено на експертизу.
- Санкція інкримінованої статті передбачає від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
- Парубка звуть Максим, він навчався у вчилищі на автослюсаря.
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