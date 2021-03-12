Дипломати надають українським морякам необхідну консульську допомогу.

Врятовані українські моряки із затонулого біля узбережжя Румунії судна Volgo Balt 179 прибули до Констанци.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.

"Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає", - написав Ніколенко.

Він додав, що керівник посольства України у Румунії та консули надають потерпілим консульську допомогу.

Аварія судна з українцями: що відомо

11 березня в Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно з 13 українцями. Двоє загинули, тривають пошуки ще одного моряка.

10 людей вдалося врятувати. У Державній службі морського та річкового транспорту України розкрили їх імена.

У мережі з'явилося відео з місця аварії.

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Автор: Віталій Саєнко