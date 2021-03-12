Життю пораненої українки зараз нічого не загрожує / фото marinetraffic.com

Врятовані українські моряки із затонулого біля узбережжя Румунії судна Volgo Balt 179 прибули до Констанци.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.

"Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає", - написав Ніколенко.

Він додав, що керівник посольства України у Румунії та консули надають потерпілим консульську допомогу.

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Автор: Віталій Саєнко