Життю пораненої українки зараз нічого не загрожує / фото marinetraffic.com
Врятовані українські моряки із затонулого біля узбережжя Румунії судна Volgo Balt 179 прибули до Констанци.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.
"Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає", - написав Ніколенко.
Він додав, що керівник посольства України у Румунії та консули надають потерпілим консульську допомогу.
Аварія судна з українцями: що відомо
- 11 березня в Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно з 13 українцями. Двоє загинули, тривають пошуки ще одного моряка.
- 10 людей вдалося врятувати. У Державній службі морського та річкового транспорту України розкрили їх імена.
- У мережі з'явилося відео з місця аварії.
Новини України: стан врятованої морячки з затонулого сухогрузу залишається тяжким
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