Затримані «на гарячому» адвокати обіцяли за гроші забезпечити «зручне» судове рішення.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам у справі про намір дати хабар суддям Окружного адміністративного суду Києва.

Про це 7 квітня вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога - пряма дорога на лаву підсудних», - написала Венедіктова.

Генпрокурор нагадала, що напередодні детективи та прокурори «на гарячому» затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України двох адвокатів при отриманні 100 тис. доларів з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. Венедіктова підтвердила, що один з підозрюваних є братом голови ОАСК Павла Вовка.

Читайте також"Я не знаю, хто ви": з'явилося відео, як суддя Вовк "тікає" від детектива та викидає повістку«За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення, але вийшло "якось незручно". В одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені й вилучені чималі суми грошових коштів: 80 тис. доларів (частина неправомірної вигоди), 3 млн 700 тис. доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн», - зазначила генпрокурор.

У прес-службі НАБУ зазначили, що дії затриманих кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Затримання брата судді Вовка

У вівторок, 6 квітня, антикорупційні органи викрили на отриманні 100 тис. дол. хабаря двох адвокатів.

"НАБУ та САП викрили "на гарячому" двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК розв'язати питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання", - повідомляли в НАБУ.

ЗМІ з'ясували, що один з адвокатів - брат голови ОАСК Павла Вовка - Юрій Зонтов.

Згодом у НАБУ підтвердили, що один із затриманих справді є "близьким родичем голови ОАСК", однак більше подробиць не повідомили.

У НАБУ також розповіли, що під час обшуків у адвокатів знайшли чималі обсяги готівки.

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Автор: Тетяна Поляковська