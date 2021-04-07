Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам у справі про намір дати хабар суддям Окружного адміністративного суду Києва.
Про це 7 квітня вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога - пряма дорога на лаву підсудних», - написала Венедіктова.
Генпрокурор нагадала, що напередодні детективи та прокурори «на гарячому» затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України двох адвокатів при отриманні 100 тис. доларів з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. Венедіктова підтвердила, що один з підозрюваних є братом голови ОАСК Павла Вовка.
Читайте також"Я не знаю, хто ви": з'явилося відео, як суддя Вовк "тікає" від детектива та викидає повістку«За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення, але вийшло "якось незручно". В одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені й вилучені чималі суми грошових коштів: 80 тис. доларів (частина неправомірної вигоди), 3 млн 700 тис. доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн», - зазначила генпрокурор.
У прес-службі НАБУ зазначили, що дії затриманих кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
Затримання брата судді Вовка
- У вівторок, 6 квітня, антикорупційні органи викрили на отриманні 100 тис. дол. хабаря двох адвокатів.
- "НАБУ та САП викрили "на гарячому" двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК розв'язати питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання", - повідомляли в НАБУ.
- ЗМІ з'ясували, що один з адвокатів - брат голови ОАСК Павла Вовка - Юрій Зонтов.
- Згодом у НАБУ підтвердили, що один із затриманих справді є "близьким родичем голови ОАСК", однак більше подробиць не повідомили.
- У НАБУ також розповіли, що під час обшуків у адвокатів знайшли чималі обсяги готівки.
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